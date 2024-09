Estádio Mané Garrincha, em Brasília, será palco de confronto entre Botafogo e Grêmio - Carlos Gregório Jr / Vasco

Publicado 13/09/2024 16:43

A CBF confirmou que o confronto entre Botafogo e Grêmio, pela 28ª rodada do Brasileirão, será no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A decisão de não jogar no Nilton Santos segue acordo entre as duas diretorias para que os dois jogos fossem em campo neutro.

BOTAFOGO X GRÊMIO NO MANÉ GARRINCHA! Com todos os descontos do Camisa 7 confirmados, meus sócios vão poder garantir lugar no jogo a partir do dia 16! Check-in e vendas no site botafogo.com.br/ingresso! VAMOS JUNTOS! #VamosBOTAFOGO Vítor Silva/ BFR



No primeiro turno, quando o mando de campo era dos gaúchos, a enchente - devido às fortes chuvas que castigaram vários cidades no Rio Grande do Sul - impossibilitou que a partida ocorresse na Arena do Grêmio, que ficou alagada.

Naquela ocasião, o Botafogo venceu o Grêmio por 2 a 1, no estádio Kléber Andrade, no Espírito Santo.

Antes do duelo com os gaúchos, o Glorioso tem outros dois compromissos pelo Brasileirão: enfrenta o Corinthians, neste sábado (14), às 21h, no Nilton Santos, e pega o Fluminense no dia 21, no Maracanã.