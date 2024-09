Artur Jorge em ação durante treino do Botafogo nesta semana - Vítor Silva / Botafogo

Artur Jorge em ação durante treino do Botafogo nesta semanaVítor Silva / Botafogo

Publicado 12/09/2024 15:44

Sem o comandante, os auxiliares Franclim Carvalho e João Cardoso assumirão a responsabilidade de gerir o Glorioso no próximo sábado (14), segundo o site 'ge'. A dupla já ficou à frente do Braga, de Portugal, quando o treinador esteve suspenso.

No Botafogo, será o primeiro desfalque de Artur Jorge desde que chegou ao clube. Além do cartão diante do Fortaleza, foi punido contra o São Paulo (19ª rodada) e o Atlético-GO (21ª rodada).

Com o técnico, o Glorioso soma 36 jogos, com 21 vitórias, oito empates e sete derrotas.

Líder do Campeonato Brasileiro, o Alvinegro enfrenta o Corinthians no sábado (14), no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 26ª rodada. Na próxima semana, quarta-feira (18), terá o jogo de ida das quartas de final da Libertadores, contra o São Paulo, também no Rio de Janeiro.