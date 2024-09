Damián Suárez entrou em campo 33 vezes e deu três assistências pelo Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Damián Suárez entrou em campo 33 vezes e deu três assistências pelo BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 11/09/2024 18:54

Rio - Após deixar o Botafogo na última janela de transferências , o lateral-direito Damián Suárez comentou a saída do clube carioca rumo ao Peñarol, do Uruguai. De acordo com o atleta, o calendário pesado do futebol brasileiro pesou para que fosse embora do Glorioso.