Troféu do Brasileirão: Fortaleza, Botafogo, Flamengo e Palmeiras são os principais postulantes ao títuloLívia Villas Boas/CBF

Publicado 11/09/2024 13:34

Internacional e Fortaleza, nesta quarta-feira (11), às 19h30, no Beira-Rio. O jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão foi adiado na época, o que deixou a equipe cearense com menos partidas na tabela.

Botafogo é um dos mais interessados no duelo entre. O jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão foi adiado na época, o que deixou a equipe cearense com menos partidas na tabela.

Agora, o Fortaleza, vice-líder a dois pontos do Glorioso, pode ultrapassá-lo caso vença fora de casa. Por outro lado, se tropeçar contra o Colorado, seguirá em segundo lugar.



Botafogo retomou a liderança na rodada passada, justamente

ao vencer o confronto direto contra os cearenses, por 2 a 0, no Nilton Santos. Com o resultado, pulou para 50 pontos, deixando o adversário com 48.

o time de Artur Jorge aparece com mais chance de conquistar o Brasileirão: 40,4%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Já o Fortaleza tem 38,5%.

Próximos jogos do Botafogo

Com 14 dias sem jogos, o Glorioso volta a jogar no sábado (14), contra o Corinthians, às 21h no Nilton Santos.



Depois, terá o São Paulo pelas quartas de final da Libertadores, nos dias 18 no Rio e 25 fora. No meio desses dois jogos tem o clássico no Maracanã com o Fluminense (21) e, no fim do mês (28), recebe o Grêmio.



Já o Fortaleza, depois do Internacional, encara fora de casa o Athletico-PR, também no sábado. E terá confrontos decisivos pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, contra o Corinthians. No meio deles, recebe o Bahia pelo Brasileirão.

As chances de título no Brasileirão



Botafogo (50 pontos) - 40,4% - 25 jogos

Fortaleza (48) - 38.5% - 24 jogos

Palmeiras (47) - 12,7% - 25 jogos

Flamengo (44) - 5,4% - 24 jogos

Cruzeiro (41)- 1,5% - 25 jogos

São Paulo (41) - 0,99% - 25 jogos