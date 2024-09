Gatito Fernández, do Botafogo, em ação pela seleção paraguaia - Divulgação/APF

Publicado 11/09/2024 13:10

Rio - Titular nos dois jogos da seleção paraguaia na Data Fifa, no empate em 0 a 0 com o Uruguai e na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil , Gatito Fernández vive momento de incerteza quanto à permanência no Botafogo. O goleiro tem contrato somente até o fim da temporada e ainda não tem conversas por renovação.

Desde o mês de julho, Gatito já pode assinar pré-contrato com qualquer outro clube, mas ainda aguarda com seu estafe a posição do Alvinegro. Ele já foi alvo de sondagens visando uma transferência sem custos.



Gatito Fernández chegou ao Botafogo em 2017 e passou o bastão do posto de titular absoluto em 2022, quando Lucas Perri - atualmente no Lyon, da França - assumiu a posição. Ele iniciou 2024 como titular, mas voltou a ser opção no elenco após a chegada de John.



O goleiro paraguaio é o jogador estrangeiro com maior número de jogos pelo Botafogo, com 217 aparições. Pelo clube, conquistou o Campeonato Carioca de 2018 sendo decisivo na disputa de pênaltis contra o Vasco na grande final.