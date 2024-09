Almirón, à esquerda, e Rodryo, à direita, em Paraguai x Brasil - Daniel Duarte / AFP

Publicado 10/09/2024 23:27

Assunção - O Brasil teve uma atuação ruim e perdeu para o Paraguai por 1 a 0 no Defensores del Chaco, na noite desta terça-feira (10), pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Diego Gómez, no primeiro tempo, anotou o único gol do jogo. Com o resultado, a Albirroja findou um jejum de 16 anos sem vencer a Seleção . A última derrota da Canarinho para os paraguaios havia sido no dia 15 de junho de 2008 - no período, foram cinco triunfos brasileiros e cinco empates.

A seleção brasileira soma dez pontos e, agora, ocupa a quinta colocação. O próximo compromisso da equipe de Dorival Júnior será contra o Chile, fora de casa, em partida previsto para o dia 10 de outubro, pelas Eliminatórias.

O jogo

A Seleção decepcionou no primeiro tempo. O Brasil iniciou a partida com um amplo domínio da posse de bola e trocava passes para tentar furar o sistema defensivo do Paraguai, mas não teve sucesso.

A Albirroja se fechou bem e abriu o placar logo em sua primeira finalização, aos 20 minutos. Após cruzamento na área brasileira, Gabriel Magalhães cortou de cabeça, mas Diego Gómez pegou o rebote. O camisa 8 limpou a marcação de Bruno Guimarães e finalizou de trivela, sem chances de defesa para Alisson.

E se enganou quem achou que a seleção brasileira fosse acordar com o gol do Paraguai. A equipe de Dorival Júnior até seguiu com mais posse de bola, mas fez muito pouco para reagir. A única boa chance veio por volta dos 25 minutos, quando Vini Jr levou a melhor sobre o defensor e tocou para Guilherme Arana. O lateral do Galo bateu cruzado, porém Júnior Alonso salvou em cima da linha.

No intervalo, o técnico Dorival Júnior promoveu as entradas dos atacantes Luiz Henrique e João Pedro nas vagas de Bruno Henrique e Endrick. A ideia era deixar o time mais ofensivo, e a Seleção até mostrou outra postura nos primeiros 12 minutos.

Nesse espaço de tempo, o Brasil criou três chances e finalizou duas vezes. A melhor oportunidade veio ao dois minutos. Após uma longa troca de passes da Seleção, João Pedro descolou ótima enfiada para Rodrygo, que mesmo de frente para Gatito, pegou mal e isolou.

Passado esse momento, o Paraguai conseguiu manter a posse por alguns minutos e trocar passes. No período, a seleção albirroja viu a torcida presente no Defensores del Chaco gritar "olé".

O Brasil, por sua vez, caiu de produção e só voltou a mostrar ímpeto entre os 20 e 29 minutos. A melhor oportunidade nesse intervalo veio numa finalização de Vini Jr, mas Gatito fez boa defesa. No fim das contas, a Seleção até mostrou melhora em relação ao desempenho do primeiro tempo, mas foi insuficiente para buscar o empate.

Ficha técnica



Paraguai x Brasil



Data e hora: 10/9/2024, às 21h30

Local: Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Árbitro: Andrés Matonte (URU)



Cartões amarelos: Diego Gómez, Bobadilla, Junior Alonso e Almirón (PAR) / Lucas Paquetá e Vini Jr (BRA)

Cartões vermelhos: -

Gols: Diego Gómez (1-0) (20'/1ºT)

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito; Juan Cáceres, Balbuena, Alderete (Velazquez, 39'/2ºT) e Junior Alonso; Villasanti, Bobadilla e Enciso (Riveros, 41'/2ºT); Diego Gómez (Ramón Sosa, 21'/2), Almirón (Cuenca, 41'/2ºT) e Isidro Pitta (Alex Arce, 22'/2ºT).

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Estêvão, 41'/2ºT); André, Bruno Guimarães (Luiz Henrique, Intervalo) e Lucas Paquetá (Gerson, 34'/2ºT); Rodrygo (Lucas Moura, 34'/2ºT), Vini Jr e Endrick (João Pedro, Intervalo).