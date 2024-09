Gerson, do Flamengo, entrou na parte final da derrota da seleção brasileira para o Paraguai - Rafael Ribeiro/CBF

Gerson, do Flamengo, entrou na parte final da derrota da seleção brasileira para o ParaguaiRafael Ribeiro/CBF

Publicado 11/09/2024 11:32

último treino antes do jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, quinta-feira (12), contra o Bahia, às 21h30 no Maracanã. Os quatro jogadores estiveram com suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo e serão avaliados pela comissão técnica, mas há otimismo em contar com a maioria deles no confronto decisivo.

Flamengo conta com a presença de Gerson, Fabrício Bruno, Varela e Pulgar no, às 21h30 no Maracanã. Os quatro jogadores estiveram com suas seleções nas Eliminatórias da Copa do Mundo e serão avaliados pela comissão técnica, mas há otimismo em contar com a maioria deles no confronto decisivo.

Flamengo fretou um avião para que os dois retornassem o quanto antes para o Brasil, para que pudessem descansar de manhã e participar da atividade na tarde desta quarta-feira. A informação é do site 'Trivela' e foi confirmada pela reportagem de O Dia.

As situações consideradas mais confortáveis são as de Gerson e Fabrício Bruno, que foram reservas da seleção brasileira . Além disso, o, para que pudessem descansar de manhã e participar da atividade na tarde desta quarta-feira. A informação é do site 'Trivela' e foi confirmada pela reportagem de O Dia.

Flamengo confiante com Gerson e Fabrício Bruno

Gerson entrou no segundo tempo das duas partidas disputadas nesta Data Fifa, mas ficou em campo pouco tempo, totalizando 38 minutos apenas.

entrou no segundo tempo das duas partidas disputadas nesta Data Fifa, mas ficou em campo pouco tempo,apenas. Na derrota por 1 a 0 para o Paraguai , o jogador do Flamengo jogou 18 minutos. Já na vitória pelo mesmo placar sobre o Equador, foram cerca de 30 minutos na sexta-feira.

Já Fabrício Bruno não saiu do banco contra o Paraguai. Ele se juntou à delegação brasileira apenas no domingo (8), após lesão de Éder Militão. Ou seja, é o menos desgastado.

Estrangeiros foram titulares nas seleções

Por outro lado, Pulgar e Varela atuaram mais de 90 minutos na terça-feira e vão precisar de maior cuidado. Afinal, o intervalo entre jogos será de apenas 48 horas.

O volante foi titular e ficou em campo nos 106 minutos da derrota em casa do Chile para a Bolívia, por 2 a 1. Pelo menos não enfrentou a Argentina, quinta (5), e também tem uma viagem rápida de volta, de cerca de 4 horas entre Santiago e Rio.



Já o lateral atuou por 95 minutos no empate sem gols do Uruguai com a Venezuela, após não entrar em campo no 0 a 0 com o Paraguai. Além disso, é o selecionável do Flamengo que tem a viagem mais longa e desgastante de retorno ao Brasil, de 9 horas.



Por isso, a tendência é que Varela seja poupado da partida de quinta-feira e Wesley seja o titular da lateral-direita.