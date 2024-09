Musa do Flamengo, Vanessa Ataídes - Divulgação

Publicado 11/09/2024 09:00

Rio - Depois de comandar um podcast, Vanessa Ataídes gostou tanto da experiência que resolveu ter um só seu, o Vanessa Cast. A musa do Flamengo, que ficou conhecida por ser dona do maior bumbum do Brasil com 126 cm, diz que sempre teve vontade de se aventurar na empreitada, mas ficava receosa por depender da responsabilidade de outras pessoas.

"Sempre tive proposta para abrir meu próprio podcast, mas nunca tive essa intenção. Não gosto muito de fazer algo onde eu fique dependente de outras pessoas, e abrir meu próprio podcast seria uma responsabilidade muito grande e o mais difícil depender dos convidados", disse a musa.

"Nem todo mundo tem a responsabilidade e a consideração de marcar e aparecer no dia. Tem pessoas que marcam confirmam um dia antes e no dia não aparece, então nunca quis passar por isso. Mas resolvi encarar esse desafio por ter gostado muito de apresentar e também porque estou com uma equipe maravilhosa por trás", completou.

Vanessa Ataídes conta que tem muita coisa bacana no seu podcast que irá trazer um diferencial, e que na agenda de convidados terá alguns especiais como muitos famosos, entre eles MCs, jogadores de futebol e muito mais. O Vanessa Cast, como será chamado o seu podcast, estreia neste mês.