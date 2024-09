Pedro em jogo do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 11/09/2024 18:21 | Atualizado 11/09/2024 18:23

Rio - O Flamengo informou que Pedro passará por cirurgia na próxima sexta-feira, 13, no Hospital Copa Star, em Copacabana. O médico Luiz Antônio Vieira, que também operou o atacante em 2018 , fará o procedimento para reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo do jogador.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Pedro passará por cirurgia na próxima sexta-feira (13), no Hospital Copa Star. O procedimento terá o objetivo de reconstruir o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e será realizado pelo cirurgião Luiz Antônio Vieira. O Gerente de Saúde e Alto Rendimento do Rubro-Negro, Márcio Tannure, acompanhará a cirurgia. Reforçamos o desejo de uma boa recuperação ao nosso atacante e nos solidarizamos neste momento delicado da sua carreira", diz a nota do clube.

Pedro rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo na quarta-feira passada (4), no treino da seleção brasileira . Após deixar a atividade, foi submetido a um exame clínico e de ressonância magnética, e a lesão foi confirmada. A tendência é que ele fique fora dos gramados entre seis e oito meses.

Em 2018, Pedro lesionou o ligamento cruzado anterior do lado direito, além do menisco, que precisou passar por uma correção. O doutor Luiz Antônio Vieira foi o responsável por operá-lo na época.