Pedro se machucou sozinho durante treino no CT do Caju, em Curitiba - RAFAEL RIBEIRO/CBF

Publicado 11/09/2024 14:37 | Atualizado 11/09/2024 14:40

Rio - O centroavante Pedro, do Flamengo, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino da seleção brasileira e terá que passar por cirurgia nos próximos dias. O jogador escolheu o mesmo médico responsável pela cirurgia de 2018, quando sofreu uma ruptura do mesmo ligamento no lado direito, além do menisco.

O médico Luiz Antônio Vieira Martins será o responsável pela cirurgia no joelho esquerdo de Pedro, segundo o "ge". Em 2018, Pedro lesionou o ligamento cruzado anterior do lado direito, além do menisco, que precisou passar por uma correção. Desta vez, no entanto, a lesão não afetou o local, o que pode reduzir o prazo de retorno aos gramados.

A tendência é que Pedro fique fora dos gramados entre 6 e 8 meses. Em 2018, quando lesionou durante uma partida pelo Fluminense, Pedro ficou sete meses ausente. Na época, era o artilheiro do Brasileirão, assim como atualmente, e tinha acabado de ser convocado para seleção brasileira pela primeira vez na carreira.

O Flamengo descartou a busca por um substituto. O Rubro-Negro não chegou a uma definição sobre os nomes oferecidos e considerou desnecessário realizar um alto investimento pelas opções disponíveis no mercado. Sendo assim, a diretoria deu voto de confiança nos nomes do elenco, como Gabigol, Carlinhos e até mesmo Bruno Henrique, que pode jogar improvisado na frente.