Gabigol em treino no Ninho do UrubuMarcelo Cortes /CRF

Publicado 11/09/2024 10:10 | Atualizado 11/09/2024 10:12

Rio - O Flamengo não deve buscar um substituto para o centroavante Pedro. Com a grave lesão ligamentar do camisa 9, o Rubro-Negro avaliou uma contratação de emergência, mas não teve avanços significativos com os nomes oferecidos. Segundo o "ge", o nome mais próximo foi o francês Anthony Martial, que está livre no mercado após deixar o Manchester United, da Inglaterra.

Entretanto, a negociação com Martial esfriou por conta do alto custo mensal. O Flamengo entende que não vale a pena realizar um alto investimento com os atuais nomes à disposição no mercado e, por isso, decidiu dar um voto de confiança nas opções do elenco. Portanto, o técnico Tite terá que encontrar soluções caseiras com Gabigol, Carlinhos ou até mesmo Bruno Henrique improvisado.

O Flamengo encerra a janela de transferências, pelo menos por enquanto, com cinco contratações. O clube contratou o lateral-esquerdo Alex Sandro e os atacantes Michael, Carlos Alcaraz e Gonzalo Plata. O primeiro chega para reforçar uma posição problemática na temporada, além de atuar como zagueiro, enquanto os demais aumentam as opções do técnico Tite no setor ofensivo.

O prazo para inscrever novos jogadores na Copa do Brasil foi encerrado na última segunda-feira (9), mas o Flamengo ainda tem tempo para realizar novas contratações e utilizá-los no Brasileirão e Libertadores. A data limite para novas inscrições na competição continental é até o próximo dia 13 para as quartas de final e dia 18 de outubro para a semifinal, enquanto no torneio nacional é até o dia 20.