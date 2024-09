Anderson teve prisão decretada por não pagamento de pensão alimentícia - Tom Purslow / Manchester United

Publicado 11/09/2024 11:05

Rio - A Justiça do Rio Grande do Sul decretou a prisão do ex-jogador Anderson por falta de pagamento de pensão alimentícia. Segundo informações do "GZH", ele deve mais de R$ 300 mil para dois filhos. A detenção deve ser cumprida pelo prazo de 30 dias.

O pedido de prisão será retirado em caso de pagamento da dívida. A 6ª Vara Cível da Família de Porto Alegre determinou que Anderson deve ser levado para o Instituto Penal Irmão Miguel Dário. Se não houver vaga no regime fechado, a pena deverá ser cumprida no regime semiaberto.

Não é a primeira vez que Anderson tem problemas com a Justiça. Em 2021, o ex-jogador foi um dos oito denunciados pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul em um esquema que teria desviado R$ 35 milhões de uma indústria e da Bolsa de Valores e lavado dinheiro em operações com criptomoedas.

Revelado no Grêmio, Anderson teve passagens por Porto, de Portugal, Manchester United, da Inglaterra, Fiorentina, da Itália, além do Adana Demirspor, da Turquia, onde encerrou a carreira em 2019. No futebol brasileiro, também defendeu o Internacional e o Coritiba.

Já pela seleção brasileira, Anderson foi campeão da Copa América de 2007 e medalhista de bronze dos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008. Ele também conquistou o título do Sul-Americano da categoria sub-17, em 2005.