Brasil teve grande desempenho no Pan de MMA amador no México (Foto: Divulgação)

Publicado 11/09/2024 10:00

O Pan Americano de MMA amador chegou ao fim, com grande resultado para o Time Brasil. A equipe da Confederação Brasileira de MMA Desportivo (CBMMAD) levou 16 atletas e conquistou 15 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e cinco de bronze. Com o desempenho, o país ficou em segundo lugar no ranking Junior (18 a 20 anos), atrás apenas do México, e em terceiro na disputa de Senior - que foi liderada também pelos mexicano e teve os Estados Unidos em segundo lugar.



Realizado em Monterrey, no México, o torneio foi organizado pela IMMAF (International Mixed Martial Arts Federation). O Time Brasil foi liderado pelo Head Coach Almir Avatar, da Nova União, e composto pelo mestre João Roque, Bruno Menezes, Rafael Simões, José Neto e Ricardo Naef em sua comissão técnica.

A CBMMAD iniciou seu trabalho em 2016 na construção do MMA amador no Brasil e ingressou na IMMAF em 2020, sendo reconhecida como a Confederação Oficial do MMA no Brasil. O órgão trabalha para projetar os atletas brasileiros do MMA amador a nível mundial, além de ter como foco a disseminação do esporte no Brasil.Presidente da CBMMAD, Carlão Barreto comentou sobre o desempenho no México: "Esse resultado do Time Brasil mostra que estamos no caminho certo. O futuro do esporte começa aqui! Nosso intuito é cada vez mais desenvolver a base do esporte levando a cada ano um time mais forte para as competições internacionais. Temos o sonho de chegar ao topo do ranking mundial colocando o Brasil no seu devido lugar!", comentou o ícone dos esportes de combate no Brasil.Enzo Simões - PRATALucca Uttemberg - BRONZEAna Carolina Brito - 56.7 kg - OUROIsabela Beatriz - 65.8 kg - OURORhuam Simoes - 70.3 kg - PRATANicollas Santos - 120.2 kg - PRATALuiz Henrique - 61.2 kg - BRONZEGiovanna Sardinha - 47.6 kg - BRONZEJoão Roque - 65.8 kg - OURORabech Rufino - 61,2 kg - OUROLivia Castro - 70,3 kg - OUROLuis Filipe Gusmão - 77,1 kg - PRATARegiane Martins - 56,7 kg - PRATAIsmael Alves - 120,2 kg - BRONZEGeovania Vieira - 52,2 kg - BRONZE* O atleta Gabriel Mello 70,3 kg perdeu nas quartas e ficou fora do pódio