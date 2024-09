Revanche entre Charles do Bronx e Tsarukyan pode ocorrer - (Foto: Divulgação/UFC)

Publicado 10/09/2024 10:00

Ex-campeão peso-leve do UFC, Charles do Bronx pode receber a oportunidade de disputar o cinturão interino da categoria em breve. Confirmado como próximo desafiante ao título, Arman Tsarukyan vinha na expectativa de disputa o cinturão dos 70kg ainda este ano. No entanto, com a lesão de Islam Makhachev, atual campeão da divisão, essa possibilidade se tornou improvável para o ano de 2024.

Diante disso, a chance de que aconteça uma disputa de cinturão interino nos leves aumentou consideravelmente. Animado com a possibilidade de se tornar campeão interino, Arman Tsarukyan concedeu entrevista ao "Red Corner MMA" e afirmou que não se importa em enfrentar qualquer oponente do Top 5 da categoria em disputa de título interino e que, se Charles do Bronx fosse o adversário escolhido, estaria disposto a derrotar o brasileiro novamente."Eu já coloquei um ponto final nisso (vitória sobre Charles). Eu venci por decisão unânime, na minha opinião. Em todos os rounds. Sim, o primeiro round foi equilibrado, mas o segundo e o terceiro foram meus. Eu o levei para baixo, dominei ele em pé. Então, se houver uma revanche pelo título interino, eu não me importaria. Eu enfrentaria qualquer um pelo título", projetou o armênio.Vale lembrar que Arman Tsarukyan e Charles do Bronx se enfrentaram em abril deste ano, no card do UFC 300, em combate que terminou com a vitória do armênio na decisão dividida dos jurados. Arman ocupa atualmente a primeira colocação no ranking peso-leve do Ultimate, atrás apenas de Islam Makhachev, enquanto Charles é o segundo.