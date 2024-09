Dorival Júnior foi um dos mais criticados após partida contra o Paraguai - Daniel Duarte / AFP

Publicado 11/09/2024 09:18 | Atualizado 11/09/2024 09:22

A derrota da seleção brasileira para o Paraguai por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (10), pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, irritou os torcedores e gerou críticas ao time, além de memes. Internautas atribuíram o resultado ao jogo coletivo fraco da equipe comandada por Dorival Júnior e as atuações ruins de atletas importantes em seus clubes, como Vinícius Júnior, além da ausência de Neymar.

Dorival foi um dos mais atacados nos comentários das redes sociais. "Tite fazia mais que ele. Não dá para chegar na Copa com esse cara", digitou um torcedor, fazendo referência ao treinador anterior do Brasil. "Os técnicos brasileiros já estão ultrapassados. Enquanto não mudar, vamos continuar perdendo. Técnico estrangeiro para ontem!", sugeriu outro.

Em meio às críticas, algumas pessoas surgiram com piadas sobre o fraco desempenho da Seleção. "Dorival vai ser lembrado por comandar a Seleção Brasileira que ajuda quem tem insônia", apontou uma pessoa.

Candidato à Bola de Ouro, prêmio que coroa o melhor jogador do mundo, Vinícius Júnior teve mais uma atuação apagada e também foi alvo. Muitos apontaram que ele só joga bem pelo seu time, o Real Madrid. "Jogador só de clube", criticou um internauta. "Assista um jogo do Real Madrid e você vai pensar que mandam sósias de Rodrygo e Vinícius Júnior para a seleção."

O torcedor Guilherme comentou, na rede social Threads, sua insatisfação com os jogadores e recebeu curtidas. "A partida individual do Paquetá foi uma das piores que já vi na Seleção. O Endrick não é isso tudo. Gabriel Magalhães não pode ser titular. André é limitado. Danilo não dá mais. Luiz Henrique e Estevão tem que ser titulares", disparou.

Os brasileiros ainda não esqueceram do Neymar. "Sara esse joelho e salva a gente! Não aguento mais!", pediu um torcedor, lembrando que o meia-atacante está afastado dos gramados há quase 10 meses, quando se lesionou em jogo contra o Uruguai, em outubro de 2023. "Neymar carregou o Brasil nos últimos 10 anos", argumentou uma pessoa.

Situação na tabela

Com a derrota, o Brasil fica na 5ª colocação, com 10 pontos. As Eliminatórias da América do Sul contam com 10 seleções, e as seis primeiras se classificam para a Copa do Mundo 2026, com a 7ª jogando uma repescagem. A Bolívia, primeira fora da zona de classificação, no 8º lugar, está com 9 pontos, apenas um atrás da seleção brasileira.

A próxima partida da equipe comandada por Dorival Júnior é contra o Chile, fora de casa, na data FIFA que acontecerá na segunda semana de outubro.