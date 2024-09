Cristiano Ronaldo em treino de Portugal - Patricia de Melo Moreira/AFP

Publicado 10/09/2024 22:55

Arábia Saudita - Cristiano Ronaldo acredita que Mbappé, Haaland, Bellingham e Lamine Yamal poderão conquistar a Bola de Ouro nos próximos anos. O atacante português fez a análise em seu canal no YouTube.

"Na minha opinião, (Mbappé) pode ser o próximo Bola de Ouro. Ele, Haaland, Bellingham, Lamine (Yamal). Acho que esta nova geração tem muito potencial", disse Cristiano Ronaldo.

O jogador do Al-Nassr, da Arábia Saudita, apostou no quarteto durante a conversa com Rio Ferdinand. O ex-zagueiro chegou a citar o nome de Vinícius Júnior no vídeo.