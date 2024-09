Sousa em ação durante jogo do Molenbeek - Divulgação/RWD Molenbeek

Publicado 10/09/2024 22:17

Cria das categorias de base do Botafogo , Sousa vibrou com um feito inédito na carreira. O zagueiro fez dois gols num mesmo jogo pela primeira vez na carreira na vitória do RWD Molenbeek, clube de John Textor, sobre o Aywaille por 5 a 0, pela Copa da Bélgica.

"Muito feliz por poder ajudar a minha equipe a conquistar a classificação para a próxima fase da Copa. Também bem contente por marcar dois gols em uma mesma partida, isso para um zagueiro não é nada fácil. Foi a primeira vez na minha carreira que fiz dois gols no mesmo jogo e estou bem feliz com o desempenho", disse.

Com o resultado, o RWD Molenbeek garantiu vaga na segunda fase do torneio. Sousa destacou que a classificação eleva a moral do time para a sequência de jogos na temporada.

Na Proximus League, Molenbeek é o vice-líder, com sete pontos conquistados, busca retornar à primeira divisão do futebol belga.

"Essa classificação é muito importante pra gente, porque nos traz uma grande confiança para a sequência dos jogos pela liga e também na próxima fase da copa. Estamos fazendo um bom início de temporada, boas partidas, conquistado bons resultados, então vamos seguir nessa mesma pegada buscando os bons resultados", concluiu.