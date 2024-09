Aryna Sabalenka se declara para o namorado brasileiro, Georgios Frangulis - Reprodução / Instagram

Aryna Sabalenka se declara para o namorado brasileiro, Georgios FrangulisReprodução / Instagram

Publicado 10/09/2024 19:36

Rio - A atual campeã do US Open e tenista nº 2 do mundo, Aryna Sabalenka usou as redes sociais para parabenizar o namorado, o empresário brasileiro Georgios Frangulis, pelo aniversário de 36 anos. No Instagram, a atleta publicou uma sequência de fotos ao lado do parceiro e se declarou na legenda da publicação, feita nesta segunda-feira (9).

fotogaleria

"Feliz aniversário, meu amor. Tenho muita sorte de ter você ao meu lado. Seu apoio não tem preço", se declarou a tenista bielorrussa, que ainda compartilhou uma foto ao lado de Georgios em um jatinho com um bolo de chocolate.



O casal, queridinho pelos fãs da tenista, assumiu o relacionamento em maio. Sabalenka publicou uma foto ao lado do namorado durante o GP de Emiglia-Romana de Fómula 1, em Ímola. Georgios Frangulis é o CEO e fundador da marca de açaí Oakberry, com quem a atleta tem parceria desde janeiro.

No sábado (7), Aryna Sabalenka se consagrou a campeã do US Open após derrotar a norte-americana Jessica Pegula por 2 sets a 0 na final. A conquista marca o terceiro título da atleta em Grand Slam.