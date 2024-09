Neto assinou com o Arsenal até junho de 2025 - Divulgação/Arsenal

Neto assinou com o Arsenal até junho de 2025Divulgação/Arsenal

Publicado 10/09/2024 18:29

O Arsenal surpreendeu no fim da última janela de transferências e assinou por empréstimo com o goleiro Neto, de 35 anos, que estava no Bournemouth, também da Inglaterra. O brasileiro, que tem passagens pela Seleção, revelou que tinha o sonho de defender o clube de Londres desde o início de sua carreira.

"Eu sou uma pessoa muito sortuda, sendo justo. Joguei nos maiores clubes, grandes clubes, mas tinha dois sonhos quando criança, sobre jogar em times de futebol: jogar no meu time no Brasil (Athletico-PR), onde cresci e me torneio um jogador profissional, e jogar no Arsenal. E agora estou realizando isso e sou uma pessoa de sorte", disse.

Neto, que também acumula passagens por Barcelona, Valencia, Juventus e Fiorentina no futebol europeu, afirmou que via o Arsenal como uma referência no futebol por conta da geração conhecida como "Os Invencíveis", campeões invictos da Premier League na temporada 2003/2004 - o último Campeonato Inglês conquistado pelo clube.

"Vem de quando eu era mais jovem, vendo o time de Bergkamp, Edu, Gilberto Silva, quando eles conquistaram a liga com Thierry Henry. Quando eu estava crescendo, minha geração assistia a eles, e eu sempre sonhei jogar aqui. Tive a chance de treinar aqui algumas vezes, no CT, e sempre mantive essa vontade na minha mente. E agora estou realizando isso. Isso é a vida, é o que é."