Jin Jingdao, da China, foi um dos jogadores banidos do futebolKarim Jaafar/AFP

Publicado 10/09/2024 19:48

A Federação de Futebol da China (CFA) baniu 38 jogadores e cinco árbitros do esporte. A ação fez parte de uma investigação ao longo dos últimos dois anos sobre apostas e manipulação de resultados no país. 120 jogos foram listados, com o envolvimento de 41 clubes.

Três jogadores com passagens pela seleção local estão na lista de banidos do futebol: Jin Jingdao, Guo Tianyu e Gu Chao. Além do trio, o sul-coreano Son Jun-ho também foi punido - ele ficou detido por 10 meses na China, mas foi liberado em março e voltou para seu país.

Ao todo, 128 pessoas foram investigadas na ação. As informações foram divulgadas por Zhang Xiaopeng, oficial do Ministério de Segurança Pública, em entrevista coletiva.

Zhang Xiaopeng informou que 44 pessoas enfrentaram punições criminais por suborno, apostas e abertura ilegal de cassinos. Outros 17 foram considerados envolvidos em suborno e manipulação de resultados em jogos - não foi esclarecido se todos os casos foram em território chinês.