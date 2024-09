Emerson Rodríguez comemora gol sobre o Athletico-PR, em São Januário - Matheus Lima / Vasco da Gama

Publicado 10/09/2024 19:57

"Eu fiquei contente. No dia anterior ao jogo fiz aniversário, então foi muito especial, como um presente. Nós ainda conseguimos vencer a partida, o que tornou tudo ainda mais especial", disse o camisa 17 em vídeo postado pelo Cruz-Maltino nas redes sociais.

O atacante também comentou a força da torcida em São Januário: "São muito apaixonados. Eu me sinto em casa. É muito bonito e essa boa energia nos faz bem".

Até aqui, Emerson Rodríguez entrou em campo oito vezes, sendo quatro como titular, e fez um gol.

Na ocasião, o Vasco perdia por 1 a 0 para o Athletico-PR, em São Januário. Foi então que Emerson Rodríguez arrancou do meio-campo, cortou Thiago Heleno e tocou com categoria no canto esquerdo do goleiro adversário para igualar o placar. Na reta final, Vegetti virou para o Cruz-Maltino.