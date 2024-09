Maxime Dominguez usará a camisa 26 do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 10/09/2024 11:25 | Atualizado 10/09/2024 12:05

mostrou conhecimento da história do Cruz-Maltino, seu primeiro clube fora do futebol europeu.

Em sua apresentação, o suíço Maxime Dominguez falou 'Aqui em Vasco ' em cinco idiomas. Além de poliglota, também se colocou à disposição para jogar já no clássico de domingo (15) contra o Flamengo, tanto como meia como pela ponta direita. E, seu primeiro clube fora do futebol europeu.

"É um grande clube. Primeiro campeão do continente. Tem grandes jogadores, como Romário, Edmundo, a lenda Dinamite. A torcida do Vasco é incrível. Desde o primeiro dia, vi um monte de vídeos e gostei muito. É muito importante para os jogadores ter o apoio da torcida", afirmou o novo camisa 26 do Vasco.

Adaptação no Vasco

Há uma semana no Rio, Maxime Dominguez vem trabalhando para ter uma rápida adaptação ao futebol brasileiro. E acha que seu estilo de jogo tem tudo para encaixar no Vasco.



"Eu gosto do futebol brasileiro. Muita técnica e intensidade. Um tipo de futebol que me corresponde. Tenho que ter uma adaptação rápida, trabalhando muito para estar disponível o quanto antes. Estou pronto para jogar. Agora, é decisão da comissão técnica, mas me sinto bem", avisou.



"Eu sou um jogador que quero muito jogar com a bola, sou tecnicamente bom. Posso jogar no meio ou à direita. No futebol é muito importante jogar em posições diferentes".

Além de se ajustar no campo, Maxime também terá de conhecer os novos companheiros e a comissão técnica. Mas o fato de já falar português - inclusive nas respostas na coletiva de imprensa - pode ser um diferencial para a rápida adaptação.



"Aqui é diferente da Europa. Mas posso falar com quase todo mundo aqui em português, espanhol ou francês. É mais fácil para a adaptação. Tenho um pai espanhol, mãe da Suíça. Também falo alemão e inglês. Em dois, três meses, vou falar perfeitamente em português", avisou Maxime.

A carreira de Maxime Dominguez



passou pelo Gil Vicente, onde estava desde julho de 2023. O suíço de 28 anos foi contratado pelo Vasco por cerca de R$ 12 milhões e assinou até setembro de 2026. Antes,

Com convocações para as seleções de base da Suíça nas categorias sub-17, sub-19 e sub-20, o meia-atacante foi revelado pelo Servette e também atuou por Lausanne-Sport e Neuchâtel Xamax em seu país. Antes de ir para Portugal, defendeu o Miedz Legnica e o RSK Raków, ambos da Polônia.