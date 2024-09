Momento em que Vargas marca na derrota do Chile para a Bolívia - Rodrigo Arangua / AFP

Publicado 10/09/2024 21:10

Santiago - O gol de Eduardo Vargas na derrota do Chile para a Bolívia por 2 a 1, nesta terça-feira (10), gerou polêmica. Isso porque o atacante ignorou a lesão do goleiro Lampe, roubou a bola e partiu em direção à meta adversária para balançar as redes no Estádio Nacional de Santiago.

O lance em questão aconteceu aos 39 minutos do primeiro tempo. O jogador da Bolívia tocou para Lampe, que estava na intermediária. O goleiro, porém, sentiu uma lesão e caiu no chão. Vargas aproveitou a situação, roubou a bola e marcou. A atitude do atacante chileno gerou confusão. Veja no vídeo abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Movistar Deportes (@movistardeportesperu)

Lampe, aliás, não conseguiu permanecer na partida e precisou deixar o campo. Passada a confusão, Viscarra entrou no lugar do goleiro.

O gol de Vargas deixou tudo igual no placar, mas houve pouco tempo para comemorar. Nos acréscimos da etapa inicial, a Bolívia marcou o segundo e impôs a derrota ao Chile. Com o resultado, a seleção boliviana findou um jejum de 31 anos sem vencer fora de casa pelas Eliminatórias.