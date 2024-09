Kevin De Bruyne é o capitão da seleção belga - Olivier Chassignole/ AFP

Capitão da seleção belga, o meia Kevin De Bruyne criticou os companheiros de equipe após a derrota por 2 a 0 para a França, em Lyon, pela Liga das Nações, na segunda-feira (9). O jogador do Manchester City, um dos poucos remanescentes da famosa geração que alcançou o terceiro lugar na Copa de 2018, comparou os cenários e reclamou da postura atual.

"É preciso melhorar em todos os sentidos. Se o padrão a que se quer chegar é o melhor, mas não somos mais bons o suficiente para isso, então você precisa dar tudo, senão está acabado. Posso aceitar que não somos tão bons quanto em 2018, fui o primeiro a enxergar isso, mas outras coisas são inaceitáveis. Somos muitos atrás. Se ficar com seis atrás, não tem conexão. Não é sobre transição, é sobre pessoas que não cumprem suas funções", disse.

Em relação às gerações, poucos jogadores que entraram em campo contra a França, além de De Bruyne, fizeram parte do grande elenco firmado entre 2012 e 2022. São eles: os laterais Castagne e Meunier, e o volante Tielemans.

A Bélgica estreou na Liga das Nações com vitória sobre Israel por 3 a 1, três dias antes da derrota para a França. A equipe comandada por Domenico Tedesco está em terceiro lugar no Grupo 2 da Liga A, com 3 pontos.