Bastos, do Botafogo, em ação pela seleção de AngolaReprodução/Redes sociais

Publicado 10/09/2024 11:05 | Atualizado 10/09/2024 11:08

Rio - Bastos voltou a receber chances na Angola após três anos. O zagueiro, de 33 anos, vive grande fase no Botafogo e confirmou o bom momento sendo um dos destaques da equipe angolana nas vitórias sobre Gana e Sudão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

O zagueiro do Botafogo foi titular nas duas partidas. Bastos atuou os 90 minutos na vitória por 1 a 0 sobre Gana, fora de casa, e ficou em campo por 78 minutos no triunfo contra o Sudão por 2 a 1, nesta última terça-feira (9), em casa.

Um dos pilares defensivos do Botafogo, Bastos teve o contrato renovado automaticamente até o fim de 2025 após atingir metas . Contratado em agosto de 2023, o zagueiro ganhou espaço nesta temporada. Ele soma 42 jogos e quatro gols neste ano.

O Botafogo volta a campo no próximo sábado (14), às 21h (de Brasília), contra o Corinthians, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão. Em seguida, o Alvinegro encara o São Paulo, dia 18, às 21h30, também em casa, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.