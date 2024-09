Ben Yedder foi acusado de agressão sexual pela segunda vez em um ano - SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Publicado 10/09/2024 09:00

Rio - O atacante Ben Yedder foi detido e colocado sob custódia na virada da noite de sexta-feira para sábado, na região dos Alpes -Marítimos, em Monaco, na França. O jogador, de 34 anos, foi novamente acusado de agressão sexual e recebeu uma intimação imediata para comparecer perante à Justiça no próximo dia 15 de outubro.

Ben Yedder foi liberado no domingo (8). Segundo o jornal francês "L'Équipe", o atacante é acusado de "agressão sexual em estado de intoxicação evidente, recusa de cumprimento e condução sob efeito de alcoolismo". O jogador foi detido após a denúncia de uma jovem, nascida em 2001, que teria sido abusada dentro do carro dele.

Apesar da liberação, Ben Yedder está proibido de deixar a região dos Alpes-Marítimos, sair à noite e frequentar estabelecimentos com bebidas. Além disso, há também a obrigação de fazer tratamento médico duas vezes por semana. O Ministério Público chegou a pedir prisão preventiva do jogador e tentou recorrer da primeira decisão da Justiça, que o liberou.

Foi a segunda vez que Ben Yedder foi acusado de agressão sexual. No ano passado, o jogador foi acusado de estupro, tentativa de estupro e agressão sexual pela promotoria de Nice, na França. Ele foi colocado sob controle judiciário e precisou pagar uma multa de 900 mil euros (R$ 4,8 milhões). Na ocasião, o atacante e o seu irmão teriam agredido sexualmente duas jovens de 19 e 20 anos.

Ben Yedder tem passagens pelo futebol francês e espanhol, além da seleção francesa, onde conquistou o título da Liga das Nações de 2020/21. O jogador teve passagem de sucesso pelo Toulouse e Monaco, da França, além do Sevilla, da Espanha. O atacante chegou a ser o artilheiro do Campeonato Francês na temporada 2019/20, com 18 gols.