Bia Haddad Maia colocou o Brasil de volta nas quartas do US Open após 56 anosMatthew Stockman / Getty Images via AFP

Publicado 10/09/2024 10:15 | Atualizado 10/09/2024 10:16

Rio - Bia Haddad ganhou cinco posições no ranking da WTA após a campanha histórica no US Open. A tenista brasileira, de 28 anos, recolocou o país nas quartas de final da competição depois de 56 anos, e subiu para o 16º lugar na classificação mundial.

O Brasil não chegava às quartas de final do US Open desde Maria Esther Bueno, em 1968. Bia Haddad perdeu para a tcheca Karolina Mukova por 2 sets a 0, parciais 6/1 e 6/4. Apesar da eliminação, terminou a temporada em alta e retomou ao top 20 da WTA.

Novamente entre as 20 melhores do mundo, Bia Haddad tenta superar a melhor marca da carreira. No ano passado, chegou a ocupar o décimo lugar do ranking da WTA após ser eliminada na semifinal de Roland Garros. Em 2024, Bia disputou os Jogos Olímpicos de Paris.