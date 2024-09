Adriana Barros é a beldade do Amazonas FC no concurso Musa do Brasileirão - Divulgação

Publicado 10/09/2024 12:00

A amazonense Adriana Barros, de 31 anos, resolveu participar pela primeira vez do Musa do Brasileirão e representa o Amazonas, que disputa a Série B. Ela conta que atua como contadora e estuda engenharia elétrica, mas resolveu participar do concurso após fazer uma consulta aos seguidores.



"Apaixonada por futebol, a inscrição veio por meio de um convite. Aceitei depois de uma enquete onde minha torcida votou sim, para realizar a inscrição e representar o time Amazonas FC. E depois nas possibilidades de ser reconhecida e realizar meus sonhos", disse a bela torcedora.



A musa do Amazonas realiza atividade física em casa para manter a forma e não economiza nas fotos par a mostrar o resultado desse trabalho.