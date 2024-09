O erro grosseiro do árbitro Andrés Merlo gerou revolta do presidente do Talleres, Andrés Fassi - Reprodução de vídeo

O erro grosseiro do árbitro Andrés Merlo gerou revolta do presidente do Talleres, Andrés FassiReprodução de vídeo

Publicado 10/09/2024 14:14

O árbitro Andrés Merlo acusou o presidente do Talleres, Andrés Fassi, de ameaça de morte com arma de fogo. O fato teria acontecido após a eliminação do clube para o Boca Juniors, pela Copa Argentina, no sábado (7).



Por outro lado, o dirigente acusa o árbitro de agressão. Segundo a imprensa argentina, os dois, que já tiveram um desentendimento em 2022, prestara, queixa na polícia, cada um com sua versão.



Gol polêmico e a versão do árbitro



A partida de sábado teve confusão e foi decidida nos pênaltis (8x7), após empate no tempo regulamentar (1x1). O gol do Boca Juniors, aos 16 minutos do primeiro tempo, gerou revolta por parte do Talleres porque a bola saiu na linha de fundo.



Entretanto, o gol foi validado porque o confronto não teve o auxílio do VAR. Segundo a versão do árbitro, o dirigente apareceu na zona mista, perto do vestiário da arbitragem, xingou e fez ameaças. Depois, duas pessoas invadiram o vestiário com armas em punho.



"É lamentável, triste e doloroso o que se passou. Não há explicação. Ele ameaçava, dizia 'vamos te matar, filho da p..., você vive nos ferrando'. Entraram duas pessoas no meu vestiário, com uma arma de fogo. Só lhes faltou apertar o gatilho. Uma delas coloca a mão no bolso e vejo a culatra de uma arma. Eu tinha medo, mas estava tranquilo", afirmou o árbitro à DSports Radio, da Argentina.



A versão do dirigente



Já o dirigente do Talleres, que foi suspenso pela federação, negou a acusação: "Não entramos no vestiário e ninguém estava armado. Duas mentiras, agora ele que prove", disse ao jornal Olé.



"Perguntei por que ele continuou prejudicando o Talleres. Não é a primeira vez, já foram várias que este árbitro prejudica o Talleres. Ele começou a gritar e me disse que 'se você quiser conversar, vamos ao vestiário'. Ele começa a ficar muito arrogante. Toda uma discussão se inicia no vestiário. Ele entra e recebe apoio. Ele definitivamente queria me atacar, veio e me atacou diretamente".