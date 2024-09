Vini Jr teve mais uma atuação decepcionante pela Seleção - Daniel Duarte / AFP

Publicado 11/09/2024 08:00

Rio - Vini Jr deixou a deseja mais uma vez pela seleção brasileira. Indicado entre os 30 finalistas da Bola de Ouro e favorito para conquistar o prêmio de melhor do mundo, o camisa 7 do Brasil e do Real Madrid ainda não mostrou todo o seu potencial com a camisa amarelinha e ficou devendo na derrota diante do Paraguai por 1 a 0 , nesta terça-feira (10), em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias.

Protagonista do Real Madrid, Vini Jr não conseguiu assumir o protagonismo na seleção brasileira durante o período sem Neymar. Na ausência do camisa 10, que sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito em outubro do ano passado, a expectativa era de que o camisa 7 assumisse o papel de líder técnico dentro de campo. Após a derrota para o Paraguai, ele admitiu que está devendo.

"Sei do meu potencial e do que posso fazer pela Seleção. É um processo muito complicado porque quando a confiança não vem, os gols não vêm e acaba complicando mais. Estou focado em fazer o melhor para o meu país e com a cabeça focada em ajudar. Nem sempre vou fazer os gols, não é tão fácil quanto parece. Sei da minha confiança e de tudo o que represento", disse.

Vini Jr foi convocado pela primeira vez em 2019, mas assumiu a titularidade na véspera da Copa do Mundo de 2022, quando já era um dos protagonistas do Real Madrid. No ciclo para o Mundial de 2026, o camisa 7 virou a grande esperança pelo hexa. Mas o desempenho e os números não ajudam. Ao todo, soma 34 jogos e apenas cinco gols e três assistências.

"Sabemos da situação que estamos vivendo. Queremos tirar o Brasil a qualquer custo dessa situação. Todo mundo vai voltar para casa e refletir sobre o que podemos fazer para voltar a jogar bem e ganhar os jogos. Não podemos vir aqui (Assunção), perder esses pontos e jogar da maneira que jogamos. É um momento complicado, temos que assimilar as críticas a todos nós e voltar o mais rápido possível para colocar o Brasil no topo", completou.

Foi apenas a terceira derrota do Brasil diante do Paraguai na história das Eliminatórias. A Seleção não perdia para a Albirroja desde 2008. Com a derrota, a equipe brasileira perdeu a oportunidade de continuar subindo na tabela e ficou em quinto lugar com dez pontos. O próximo compromisso será contra o Chile, fora de casa, no dia 10 de outubro, pela nona rodada das Eliminatórias.