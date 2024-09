Aquecimento de Endrick antes de jogo da seleção brasileira - Mauro Pimentel / AFP

Aquecimento de Endrick antes de jogo da seleção brasileiraMauro Pimentel / AFP

Publicado 11/09/2024 22:58

Rio - O Observatório do Futebol CIES apontou Endrick como o terceiro melhor jovem jogador do mundo. Na lista, publicada nesta quarta-feira (11), Lamine Yamal e pau Cubarsí, ambos do Barcelona, aparecem em primeiro e em segundo, respectivamente. Já Estêvão está em 11º.

O estudo leva em conta atletas com menos de 20 anos em termos de nível de experiência relativa.

Veja a lista

1 - Lamine Yamal (atacante, Barcelona)

2 - Pau Cubarsí (zagueiro, Barcelona)

3 - Endrick (atacante, Real Madrid)

4 - Zaïre-Emery (meia, PSG)

5 - Kobbie Mainoo (volante, Manchester United)

6 - Archie Gray (lateral, Tottenham)

7 - Guillaume Restes (goleiro, Toulouse)

8 - Kendry Páez (meia, Independiente del Valle)

9 - João Neves (volante, PSG)

10 - Lewis Miley (volante, Newcastle)

11 - Estêvão (Palmeiras)