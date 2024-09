Seleção brasileira vive momento conturbado nas Eliminatórias - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 11/09/2024 19:38

A derrota da seleção brasileira por 1 a 0 para o Paraguai, na última terça-feira (10), pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, chamaram atenção do mundo todo em meio ao péssimo momento. Um dia após o revés no Defensores del Chaco, o jornal Marca, da Espanha, publicou um texto criticando abertamente os principais jogadores e o técnico Dorival Júnior.

A coluna assinada pelo repórter Roberto Palomar chama a Seleção de "desastre" e ainda compara Neymar, desfalque desde outubro de 2023 por lesão, a um ex-jogador.

"O Brasil é um desastre. Uma calamidade de equipe. A derrota para o Paraguai é um pequeno 'Maracanazzo', que deixou jogadores e torcedores diante da possibilidade real de não se classificarem para a Copa do Mundo. Uma vulgaridade baseada em inspiração pessoal. Como o Brasil vai esperar por Neymar, um cara que está mais perto da Kings League (campeonato de futebol society disputado por produtores de conteúdo e ex-jogadores) do que de levar a Seleção à Copa do Mundo", diz o texto.

Grandes nomes do elenco, como Vini Jr e Rodrigo, também foram alvos de críticas após a derrota. Já Dorival foi apontado como quem vai levar o Brasil ao fracasso no ciclo de olho na Copa de 2026.

"O fracasso retumbante de jogadores como Vinicius e Rodrygo é surpreendente. A atuação de ambos - principalmente de Vini - tem sido residual. Eles não existem. A aposta em um treinador europeu, como Ancelotti, dá uma ideia do desespero do Brasil. Não pelo valor de Ancelotti, que provavelmente teria desempenhado papel melhor que Dorival Júnior, o técnico que está levando o time ao desastre, mas pela falta de identidade de uma equipe que só foi treinada uma vez na história por técnico estrangeiro."

Com o resultado pela oitava rodada, o Brasil estacionou nos dez pontos e ocupa apenas a quinta colocação. O Paraguai está em sétimo, que dá vaga para a repescagem, com um ponto a menos.