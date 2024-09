Charles do Bronx é ex-campeão dos leves do Ultimate - (Foto: UFC)

Publicado 11/09/2024 19:00

Com a lesão sofrida pelo campeão Islam Makhachev, Charles do Bronx chegou a ganhar uma "ponta" de esperança para receber a chance de, possivelmente, lutar pelo cinturão interino peso-leve do UFC. Tal expectativa aumentou quando Arman Tsarukyan, principal cotado ao posto de desafiante ao título, afirmou que não descartaria a possibilidade de enfrentar o brasileiro ou qualquer outro lutador do Top 5 pelo cinturão interino.



No entanto, Dana White tratou de frustrar qualquer tipo de plano que Charles do Bronx poderia ter de lutar pelo título interino dos leves. Em entrevista ao repórter Manouk Akopyan, o presidente do Ultimate negou que a organização faça uma disputa de cinturão interino na categoria, deixando claro que está disposto a aguardar pelo retorno de Islam Makhachev.



"Islam (Makhachev) já lutou tantas vezes e está sempre disposto a comparecer e aceitar lutas, então não haverá um título interino em disputa. Quando ele estiver pronto, vamos fazer a luta (pelo cinturão). Temos planos e estamos pensando neste momento em quando ele poderia lutar", projetou.