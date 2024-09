Mais 19 atletas se tornaram campeões nacionais - (Foto: Divulgação)

Mais 19 atletas se tornaram campeões nacionais(Foto: Divulgação)

Publicado 11/09/2024 14:00 | Atualizado 11/09/2024 14:56

As jovens promessas do boxe brasileiro apresentaram um ótimo nível no último dia do Campeonato Brasileiro Cadete e Juvenil de boxe. Mais 19 atletas se tornaram campeões nacionais. Destaque para o tetracampeonato do baiano Samuel Rosa dos Santos e o inédito título de Arrisson Junior, de Roraima, que é o primeiro atleta indígena campeão brasileiro de boxe.



O dia começou com as últimas seis finais do cadete, reunindo atletas de 15 e 16 anos. Nos 50kg feminino, em uma final acirrada, Maria Oliveira (RJ) venceu Dayllane Moreira (RJ) por 3 a 2. Em seguida, nos 52kg, Adrielly Aragão (SP) bateu Ketteley Passos (BA) também por 3 a 2. Nos 50kg masculino, a vitória foi de Bruno Silva (BA) que derrotou Daniel Bernarbe (RJ) por 3 a 2. Em seguida, na final dos 57kg, Maicon Reis (BA) superou Abias Barreto por 3 a 2 para ficar com a medalha dourada.

Um resultado histórico aconteceu na final da categoria até 63kg masculino. O roraimense Arrison Junior ganhou o ouro, após vencer Leonardo Schaitel (SC) em uma decisão unânime da arbitragem. Arrison é do povo Macuxi e se tornou o primeiro atleta indígena campeão brasileiro de boxe. Por fim, na categoria até 75kg, Claudio Souza ganhou de Jean Bahiense (BA) por 5 a 0 para ficar com o título brasileiro.



Finais do juvenil



Na sequência, aconteceram as finais femininas do juvenil, para atletas de 17 e 18 anos. A primeira campeã foi a baiana Ilana Daltro, que superou Agatha Goes (SP) por 5 a 0 nos 51kg. O segundo ouro da Bahia veio na categoria até 54kg com Thifany Barbosa. Ela ganhou de Ana Lívia Linhares (MG) por unanimidade. Outra que dominou a sua luta e venceu na opinião de todos os juízes foi a carioca Letícia Brito, que levou o ouro nos 57kg ao superar Jessica Coutinho (BA).



Nos 65kg, Daniela Dias (SP) pressionou Yasmim Correia (PB) durante a luta inteira. Após a terceira abertura de contagem, a abritragem definiu a vitória de Daniela por RSC. Fechando as finais femininas, Ana Gabriela Maia (DF) venceu Julia Olveira (SP) por 5 a 0 para se tornar campeã brasileira.



Nos 50kg masculino, o baiano Gabriel Assis se tornou bicampeão brasileiro ao derrotar Fabrício Chaves (RJ) por 5 a 0. Já nos 55kg, Alisson dos Santos (BA) venceu Isaac Veloso (PA) pelo mesmo placar. Na final dos 60kg, Givaldo Neto (SC) foi desclassificado, com o ouro ficando com Icaro Silva (PB).



Um dos principais resultados do dia veio na categoria até 65kg, com a vitória de Samuel Rosa dos Santos (BA) superando Ithalo Cardoso (ES) por 4 a 0. Assim, o baiano se tornou tetracampeão brasileiro. Outro que foi imponente na sua categoria foi o paulista Yuri Alves, que venceu Rikelmy Mariano (SC) por RSC ainda no primeiro round, para levar o ouro nos 75kg.



Para fechar a competição, mais duas medalhas de ouro para a Bahia. Nos 80kg, Samuel Cardoso venceu Marcos Bastos (MT) por 5 a 0. Em seguida, Felipe Aleixo derrotou Cauê Souza (SP) para ficar com o título



Finais Cadete

50kg feminino:

Maria Oliveira (RJ) 3 x 2 Dayllane Moreira (RJ)



52kg feminino:

Ketteley Passos (BA) 2 x 3 Adrielly Aragão (SP)



50kg masculino:

Daniel Barnabé (RJ) 2 x 3 Bruno Silva (BA)



57kg masculino:

Abias Barreto (PA) 2 x 3 Maicon Reis (BA)



63kg masculino:

Arrison Junior (RR) 5 x 0 Leonardo Schaitel (SC)



75kg masculino:

Jean Bahiense (BA) 0 x 5 Claudio Souza (SP)



Finais juvenil



51kg feminino:

Ilana Daltro (BA) 5 x 0 Agatha Goes (SP)



54kg feminino:

Thifany Barbosa (BA) 5 x 0 Ana Livia Linhares (MG)



57kg feminino:

Leticia Brito (RJ) 5 x 0 Jessica Coutinho (BA)



60kg feminino:

Karen Lima (SP) venceu Rayani Ribeiro (ES) por WO



65kg feminino:

Daniela Dias (SP) venceu Yasmim Correia (PB) por RSC R1



75kg feminino:

Ana Gabriela Maia (DF) 5 x 0 Julia Oliveira (SP)



50kg masculino:

Fabricio Chaves (RJ) 0 x 5 Gabriel Assis (BA)



55kg masculino:

Alisson dos Santos (BA) 5 x 0 Isaac Veloso (PA)



60kg masculino:

Icaro da Silva (PB) venceu Givaldo Neto (SC) por DSQ R3



65kg masculino:

Ithalo Cardoso (ES) 0 x 4 Samuel Santos (BA)



75kg masculino:

Yuri Alves (SP) venceu Rikelmy Mariano (SC) por RSC R1



80kg masculino:

Samuel Cardoso (BA) 5 x 0 Marcos Bastos (MT)



85kg masculino:

Cauê Souza (SP) 2 x 3 Felipe Aleixo (BA)