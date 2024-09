Alex Telles durante treino do Botafogo no CT Lonier - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/09/2024 16:43

Rio - Um dos grandes reforços do Botafogo na janela de transferências do segundo semestre, o lateral-esquerdo Alex Telles teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta quarta-feira (11) e está regularizado para atuar.

Com isso, o camisa 13 fica à disposição do técnico Artur Jorge para o duelo de sábado (14), com o Corinthinas, no Nilton Santos, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Alex Telles assinou com o Glorioso até o fim de 2026. Ele estava no Al-Nassr, da Arábia Saudita, e teve o contrato rescindido devido ao planejamento do clube em meio ao excesso de estrangeiros no elenco.

Alex Telles foi regularizado no BID da CBF e pode estrear pelo Botafogo Reprodução/BID