Igor Jesus é o principal artilheiro do Botafogo desde que estreou, em julhoVitor Silva/Botafogo

Publicado 11/09/2024 21:10 | Atualizado 11/09/2024 21:11

Rio - Grande destaque do Botafogo nos últimos jogos, Igor Jesus poderia ter defendido outro clube da Série A antes de fechar com o Glorioso. Vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum revelou que o Tricolor Gaúcho tentou contratar o atacante para substituir Luis Suárez, mas o negócio foi considerado "caro".

"Esse centroavante, Igor Jesus, a gente olhou. Era um negócio difícil, caro. Optamos por outros que estão aqui, mas a gente olhou muito esse centroavante. Ele é muito bom jogador, surgiu no Coritiba e estava no futebol árabe. Ele está muito bem no Botafogo. A gente olhou bastante o Igor, tanto nessa janela como na outra. Era um momento que se buscava o substituto do Suárez. Depois vieram o Diego Costa, o Braithwaite e o Arezo e o Grêmio está muito bem servido", disse Antônio Brum, ao programa '4D Esportes'.



O camisa 99 chegou ao Botafogo em julho, mas em um curto tempo já conseguiu gerar impacto. Em 13 jogos, Igor marcou seis gols marcados e deu uma assistência.

Contra o Palmeiras, pelas oitavas da Libertadores, o jogador deixou a sua marca tanto na ida quanto na volta. Já no Brasileirão, marcou um dos quatro tentos na goleada por 4 a 1 no clássico com o Flamengo e fez os dois da vitória sobre o Fortaleza, que ajudou a equipe comandada por Artur Jorge a assumir a liderança do torneio.

Além disso, balançou as redes na goleada por 4 a 1 sobre o Atlético-GO, no início de agosto, pelo Brasileirão. Este foi seu primeiro gol com a camisa do Botafogo.