Dibu Martínez é o goleiro da seleção argentina - Juan Mabromata / AFP

Publicado 11/09/2024 17:43 | Atualizado 11/09/2024 17:46

Barranquilla - A Associação Colombiana de Jornalistas Esportivos (ACORD) exigiu uma "sanção exemplar" contra Dibu Martínez. O goleiro da Argentina deu um tapa na câmera que o filmava após a derrota da Argentina para a Colômbia por 2 a 1 no Estádio Metropolitano, na última terça-feira (10), válida pelas Eliminatórias. A ACORD destacou que a ação é um atentado à liberdade de expressão.

A ACORD COLOMBIA rejeita veementemente o ato de agressão do goleiro argentino Emiliano Dibú Martínez a um cinegrafista após encerrar a partida em que a Colômbia venceu a Argentina por 2 a 1 pelas Eliminatórias, na cidade de Barranquilla.

Dar um tapa no cinegrafista para jogar os itens na grama é um atentado à liberdade de expressão que nosso sindicato não admite.

A Colômbia é um país onde a liberdade de informação é respeitada, por isso pedimos à Federação Colombiana de Futebol que se pronuncie veementemente perante a Conmebol, AFA e FIFA.

A ACORD, como autoridade jornalística esportiva no país, exige que a FIFA gere uma sanção exemplar contra o senhor Emiliano Dibú Martínez, que não é um exemplo para as novas gerações.

O profissional que operava a câmera era Jhonny Jackson. Ele admitiu que sentiu muita raiva no momento do tapa, mas mostrou que já perdoou o goleiro.

"Apitam o final e, como cinegrafista, vou sempre em busca de reações. Simplesmente entro em campo, vejo o Dibu, vejo ele cumprimentando um goleiro reserva e me aproximo dele. E do nada, Dibu me derrubou. Isso me deixou com raiva, muita raiva, porque eu estava trabalhando, assim como ele estava. Queria te dizer que tranquilo. Na vida, todo mundo já perdeu jogos, talvez essa derrota tenha significado muito para você, mas em frente", disse Jhonny, à RCN Deportes.