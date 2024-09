Vini Jr ainda não conseguiu ser na Seleção o jogador que é no Real Madrid - Mauro Pimental / AFP

Vini Jr ainda não conseguiu ser na Seleção o jogador que é no Real MadridMauro Pimental / AFP

Publicado 11/09/2024 14:43 | Atualizado 11/09/2024 14:44

Rio - Mesmo reconhecendo que está devendo pela Seleção , a perfomance apagada de Vini Jr foi mais uma vez alvo de críticas. Além das recebidas nas redes sociais , o camisa 7 também foi foco da imprensa internacional. O jornal espanhol 'Marca' citou que o atacante "voltou a sumir" e que o Brasil precisa de sua versão no Real Madrid.

"Vinicius voltou a sumir. Ele só foi visto em uma jogada que ele mesmo preparou, indo de fora para dentro antes de finalizar com a mão direita no gol. Se o Brasil quer aspirar a grandes coisas, precisa da melhor versão do craque do Real Madrid", afirmou o veículo.



Além do jogador, a equipe comandada por Dorival Júnior foi detonada pelo periódico. A publicação destacou a escolha sem sucesso pelo trio do Real Madrid - Vini Jr, Endrick e Rodrygo - no time titular e que o treinador ainda não encontrou o time ideal.

"Dorival Júnior optou pelo tridente madrilenho para conseguir o resultado favorável, mas não respondeu em campo. O treinador ainda não encontrou a chave (para o sucesso)", analisou o jornal.

"Esperava-se uma revolução no ataque com Endrick, Vinicius e Rodrygo, sendo este último quem finalmente teve maior destaque, com o jogo focado em seu lado. Muito pouco dos seus dois companheiros, que em alguns momentos ficavam isolados e longe da ação, talvez já pensando em Anoeta (local da próxima partida do Real Madrid)", completou.

Com o réves para o Paraguai, o Brasil caiu para quinto na tabela de classificação, com dez pontos. O próximo compromisso será contra o Chile, fora de casa, no dia 10 de outubro, pela nona rodada das Eliminatórias.