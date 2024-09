Duda e Ana Patrícia conquistaram o ouro no vôlei de praia dos Jogos Olímpicos de Paris - Carl de Souza / AFP

Publicado 11/09/2024 14:01

Rio - O Comitê Olímpico do Brasil pagou R$ 4,6 milhões no total para atletas por medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Paris. O valor foi menor em relação aos gastos com premiações na edição de Tóquio-2020 (disputada em 2021 devido à pandemia da Covid-19) apesar do reajuste de 40% no pagamento aos medalhistas. No Japão, foram R$ 5,2 milhões, mas com quatro ouros de diferença e um pódio a mais (20 contra 21).

A medalha de ouro no vôlei de praia, conquistada pela dupla Ana Patrícia e Duda, registrou o maior pagamento do COB na Olimpíada de Paris, com R$ 700 mil, seguida pela prata da seleção feminina de futebol, no valor de R$ 630 mil.

Em Paris, a ginasta Rebeca Andrade foi quem acumulou mais premiações, com um total de R$ 826 mil. Ela acabou com quatro medalhas (um ouro e duas pratas individuais, e um bronze por equipes).

Veja a tabela de pagamentos do COB por medalha:

Individual

Ouro - R$ 350 mil

Prata - R$ 210 mil

Bronze - 140 mil

Coletivo (dois a seis atletas)

Ouro - R$ 700 mil

Prata - R$ 420 mil

Bronze - R$ 280 mil

Coletivo (sete ou mais atletas)



Ouro - R$ 1,050 milhão

Prata - R$ 630 mil

Bronze - R$ 420 mil