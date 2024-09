Luiz Henrique em ação pelo Brasil na derrota para o Paraguai - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/09/2024 20:03

Rio - Convocado pela primeira vez na última data Fifa para representar o Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o atacante Luiz Henrique avaliou a atuação da Seleção na derrota por 1 a 0 para o Paraguai, no Defensores del Chaco, na terça-feira (10) . O camisa 20, além de reconhecer o mau desempenho, destacou a melhora da equipe na segunda etapa.

"Primeiro tempo faltou um pouco da gente. Nós sabíamos que podíamos mais, mas nos 45 minutos finais o time melhorou. Tivemos mais espaços, até para que eu conseguisse ir para dentro do adversário. Sabíamos que o jogo ia ser muito difícil. Tentamos e fizemos de tudo para conseguir o resultado", ponderou o jogador em entrevista à Rádio Tupi.

Luiz Henrique entrou no intervalo, quando o Brasil já perdia para os paraguaios e disse ter "ficado feliz" com sua participação no confronto. Na vitória por 1 a 0 sobre o Equador, na última sexta (6) , o atacante do Botafogo foi escalado como titular e atuou por 65 minutos.

Com uma vitória e uma derrota, a seleção brasileira terminou a data Fifa deste mês na 5ª posição, com dez pontos - um de vantagem sobre a Bolívia, que ocupa o 8º lugar, primeiro fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026.