Curitiba - O Vasco conquistou uma classificação heroica para a semifinal da Copa do Brasil 2024. Mesmo com um homem a menos desde o fim do primeiro tempo, o Cruz-Maltino segurou o Athletico-PR e bateu o adversário por 5 a 4 nos pênaltis, na noite desta quarta-feira (11), na Ligga Arena, pelo jogo da volta da competição.

No tempo regulamentar, o Furacão chegou a abrir 2 a 0 de vantagem com gols de Cuello e Zapelli. Além disso, Rayan foi expulso por agressão, mas Vegetti descontou para o Gigante da Colina minutos depois, já nos acréscimos do primeiro tempo. O 2 a 1 permaneceu até o apito final e, como o Cruz-Maltino venceu pelo mesmo placar na ida , o confronto foi para as penalidades.

Na próxima fase, o Vasco enfrentará o vencedor do confronto entre Atlético-MG e São Paulo. As duas equipes medem forças nesta quinta-feira, a partir das 21h45, na Arena MRV. O Galo venceu o duelo de ida por 1 a 0.

Agora, a equipe de Rafael Paiva volta as atenções para o Brasileirão. O Vasco enfrentará o Flamengo no próximo domingo, às 18h30, no Maracanã. A partida é válida pela 26ª rodada do campeonato.

O jogo

O primeiro tempo foi agitado na Ligga Arena. O Athletico-PR teve um início melhor, atacando principalmente pelo lado esquerdo. Dessa forma, abriu o placar na marca dos 25 minutos. Esquivel avançou em direção à linha de fundo e fez o cruzamento. A bola passou por toda zaga cruz-maltina e se ofereceu para Cuello. O meio-campista dominou e finalizou forte, sem chances de defesa para para Léo Jardim.

O Furacão cresceu com o gol e ampliou a vantagem aos 33 minutos. Gabriel levantou bola na área para Cuello, que cabeceou para o meio. Zapelli aparece atrás da marcação e, também de cabeça, completou.

A partida parecia controlada estar sob o controle do Athletico, que tinha mais posse e não deixava o Vasco criar. O cenário ficou ainda pior para o Gigante da Colina quando Rayan, após revisão do árbitro no monitor do VAR, foi expulso aos 42 minutos por agredir Esquivel.

Apesar de todo cenário negativo, a força de Vegetti na bola aérea apareceu nos acréscimos, e o Cruz-Maltino voltou para o jogo. Aos 46 minutos, Lucas Piton foi acionado pelo lado esquerdo e levantou na área. O Pirata levou a melhor sobre a marcação e descontou para o Vasco.

Esta, aliás, foi apenas a segunda boa oportunidade do Gigante da Colina em todo o primeiro tempo. O primeiro lance de perigo veio num passe errado de Kaique Rocha dentro da área. Rayan, que ainda estava em campo, ficou com a bola e só não marcou pela grande defesa de Mycael. Payet chegou a ficar com o rebote, mas não aproveitou.

No retorno do intervalo, o Vasco viu o Athletico-PR impor um ritmo forte. Nesse cenário, Léo Jardim foi obrigado a fazer duas grandes defesas em poucos minutos.

Como o Cruz-Maltino tinha um homem a menos, o cenário do segundo tempo foi de um ataque contra defesa. Entretanto, o Furacão caiu de rendimento com o passar do tempo, e o Gigante da Colina conseguiu levar o confronto para os pênaltis.



Nas penalidades, Sforza, Puma, Victor Luis, Matheus Carvalho e Vegetti marcaram. Léo Jardim pegou uma cobrança, e o Vasco avançou.

Ficha técnica

Athletico-PR x Vasco



Data e hora: 11/9/2024, às 21h30

Local: Ligga Arena, em Curitiba (PR)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)



Cartões amarelos: Madson, Kaique Rocha, Zapelli e Mastraini (CAP) / Sforza e Souza (VAS)

Cartões vermelhos: Rayan (VAS)

Gols: Cuello (1-0) (25'/1ºT) / Zapelli (2-0) (33'/1ºT) / Vegetti (2-1) (46'/1ºT)

ATHLETICO-PR (Técnico: Martin Varini)

Mycael; Kaique Rocha, Thiago Heleno (Gamarra, 32'/2ºT) e Esquivel; Gabriel, Erick (Madson, 32'/2ºT), Christian (Pablo, 32'/2ºT) e Zapelli (João Cruz, 22'/2ºT); Cuello (Nikão, 44'/2ºT), Canobbio e Mastriani.

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma, 48'/2ºT), Maicon, Léo e Lucas Piton (Victor Luis, 34'/2ºT); Hugo Moura (Matheus Carvalho, 34'/2ºT), Sforza e Payet (Emerson Rodriguez, Intervalo); Rayan, David (Leandrinho, 19'/2ºT) e Vegetti.