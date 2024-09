Rafael Paiva em treino do Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 11/09/2024 20:35

Curitiba - O Vasco confirmou a escalação para a partida contra o Athletico-PR, que acontecerá nesta quarta-feira (11), a partir das 21h30, na Ligga Arena, pela Copa do Brasil. Para a partida desta noite, o técnico Rafael Paiva conta com o retorno do lateral-direito Paulo Henrique, que entra na vaga de Puma. Por outro lado, João Victor foi expulso no jogo de ida e dá lugar a Léo na zaga.

As outras mudanças em relação à partida do Rio são as entradas de Sforza e David nas vagas de Matheus Carvalho e Emerson Rodríguez, respectivamente.

Dessa forma, o Cruz-Maltino irá a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Payet; Rayan, David e Vegetti.





Na partida de ida, o Gigante da Colina venceu o Furacão por 2 a 1. Dessa forma, joga por um empate para avançar à semifinal da competição. O jogo desta noite terá transmissão do Prime Video.