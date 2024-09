Felipe fez parte do elenco campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco, que eliminou o Athletico-PR nas quartas - Divulgação / Vasco

Publicado 11/09/2024 10:39

Vasco joga nesta quarta-feira (11), às 21h30 contra o Athletico-PR, para retornar à semifinal da Copa do Brasil após 13 anos. A última vez que ficou entre os quatro melhores foi na conquista do único título do torneio, em 2011, quando eliminou justamente o Furacão nas quartas de final.

O confronto com o Athletico-PR em 2011



Em busca da nona semifinal de Copa do Brasil, o Vasco tenta se inspirar na campanha histórica de 2011. Afinal, assim como agora, buscava uma reconstrução três anos depois do primeiro rebaixamento no Brasileiro.



Com jogadores importantes como o ídolo Felipe, além de Dedé, Anderson Martins, Diego Souza, Éder Luis, Alecsandro, o 'Trem Bala da Colina' chegou à semifinal após dois empates com o Athletico-PR.



Na partida de ida, Alecsandro e Diego Souza marcaram os gols no empate em 2 a 2 em Curitiba. E na volta, Elton garantiu o 1 a 1 que classificou o Vasco, já que naquela época havia o critério de desempate pelo gol marcado fora.



O elenco do Vasco na Copa do Brasil de 2011



O time-base vascaíno no título históricos era: Fernando Prass (Alessandro); Fágner (Alan, Irrazábal), Dedé (Fernando, Cesinha e Jomar), Anderson Martins (Douglas), Ramon (Márcio Careca e Max); Eduardo Costa (Fellipe Bastos), Rômulo (Jumar, Nilton e Chaparro), Felipe (Diego Rosa e Enrico), Diego Souza (Bernardo e Jérferson); Éder Luís (Leandro e Misael) e Alecsandro (Élton e Marcel). Técnico: Ricardo Gomes.

Quando o Vasco foi à semifinal da Copa do Brasil

Até o momento, o Vasco chegou a oito semifinais das 32 edições que disputou. O clube ficou três vezes seguidas entre os quatro melhores, em 1993, 1994 e 1995.

E voltou a passar das quartas em: 1998, 2006, 2008, 2009 e 2011.