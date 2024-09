Lunin defende pênalti em vitória do Real Madrid na Liga dos Campeões - Thomas Coex/ AFP

Publicado 11/09/2024 22:20

Espanha - O Real Madrid acertou a renovação do goleiro Lunin. As partes chegaram a um acordo, e o novo contrato do atleta com o clube merengue será válido pelas próximas quatro temporadas. A informação é do jornal espanhol "Marca".

Lunin é reserva do time capital espanhola, mas ganhou destaque na temporada passada. Isso porque Courtois sofreu com lesões e abriu espaço para o arqueiro ucraniano.

Numa entrevista exclusiva ao próprio jornal "Marca", em julho deste ano, Lunin havia deixado seu futuro em aberto, mas as partes finalmente se acertaram. O atual vínculo termina em 30 de junho de 2025.