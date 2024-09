Cristiano Ronaldo recebeu uma homenagem da Uefa pelos feitos na Liga dos Campeões no fim de agosto - Valery Hache / AFP

Publicado 11/09/2024 16:38 | Atualizado 11/09/2024 16:41

Madri - Um dos maiores ídolos da história do Real Madrid, Cristiano Ronaldo revelou que a "mentalidade" é a chave para o sucesso do clube merengue na Liga dos Campeões. O astro do futebol mundial também falou sobre a energia do Santiago Bernabéu.

"O Real Madrid é o tipo de time que não foge quando há pressão. Muitas pessoas dizem que eles são sortudos na Liga dos Campeões. Não é sorte, há uma mentalidade, uma preparação para este tipo de momentos", declarou o português em seu canal no YouTube.



"O Bernabéu tem uma aura diferente. Há uma energia diferente. Quando os grandes times vão lá, e eles marcam um gol aos 85, 90 minutos, a pressão é enorme. Para mim, é o melhor clube de toda a história do futebol", ponderou.



O atual camisa 7 do Al-Nassr, da Arábia Saudita, relembrou a época em que chegou ao clube espanhol: "Tinha pressão, mas eu acreditava em mim, nas minhas capacidades. Sabia que ia fazer as coisas bem. A adaptação foi difícil, mas estava muito otimista".

Pelo Real Madrid, Cristiano Ronaldo balançou as redes 450 vezes e deu 119 assistências. Além disso, levantou 16 troféus: Liga dos Campeões (4x), Mundial de Clubes (3x), Supertaça da Uefa (3x), Campeonato Espanhol (2x), Copa do Rei (2x) e Supertaça da Espanha (2x).