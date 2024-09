Danilo afastou a ansiedade pela volta de Neymar aos gramados - Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/09/2024 16:18 | Atualizado 11/09/2024 16:21

"A gente não pode ficar pensando quando o Neymar vai voltar, a gente precisa encontrar ferramentas para poder vencer", disse Danilo na zona mista.



O retorno do camisa 10 do Al-Hilal, inclusive, é uma incógnita. Nos últimos dias, o jogador compartilhou um vídeo treinando finalizações, mas ainda não havia iniciado os trabalhos de transição para o campo. A postagem aumentou a ansiedade dos torcedores, já que havia expectativa de que ele pudesse voltar a jogar ainda neste ano.

Com o réves para o Paraguai, o Brasil caiu para quinto na tabela de classificação, com dez pontos. O próximo compromisso será contra o Chile, fora de casa, no dia 10 de outubro, pela nona rodada das Eliminatórias.