Pelo Brasil, Lucas Moura atuou por cerca de 35 minutos na data Fifa de setembroRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/09/2024 14:56

Assunção - O Brasil foi derrotado pelo Paraguai por 1 a 0 na última terça-feira (10) , no Estádio Defensores del Chaco, em jogo válido pela 8ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O meia-atacante Lucas Moura avaliou a atuação da Seleção na partida e admitiu estar frustrado.

"É um resultado totalmente inesperado. A gente veio aqui para buscar vitória e tínhamos todas as condições disso. Estávamos dominando a partida, até que o jogador deles acertou um belo chute. A partir daí, o jogo praticamente acabou", declarou o camisa 11 após o duelo.



"No segundo tempo, acho que a equipe teve um pouco mais de volume, criamos algumas situações, martelamos, mas não conseguimos o resultado. Fica a frustração, mas o trabalho continua", ponderou.

Diante dos paraguaios, Lucas Moura saiu do banco de reservas na reta final da segunda etapa. Ele entrou no lugar de Rodrygo e atuou por cerca de 15 minutos. Na última sexta-feira (6), quando o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira , o atleta do São Paulo também esteve em campo. Na ocasião, jogou por 20 minutos após substituir Lucas Paquetá.