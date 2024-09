Luiz Henrique, do Botafogo, em ação pelo Brasil na derrota para o Paraguai - Rafael Ribeiro / CBF

Luiz Henrique, do Botafogo, em ação pelo Brasil na derrota para o ParaguaiRafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/09/2024 15:49 | Atualizado 11/09/2024 15:54

Botafogo, Vasco e Rio - A data Fifa de setembro chegou ao fim e o futebol carioca teve, ao todo, 12 jogadores convocados por seus respectivos países. Flamengo Fluminense viram alguns de seus atletas atuarem em busca de uma vaga na Copa do Mundo de 2026.

Sem dúvida, o maior prejudicado foi o Rubro-Negro. Pedro, artilheiro e principal jogador do time nesta temporada,



Além do camisa 9, Gerson e Fabrício Bruno foram chamados por Dorival Júnior para representar a seleção brasileira. O meio-campista saiu do banco de reservas contra Equador e Paraguai, e atuou por 49 minutos no total. Já o zagueiro, que foi chamado no sábado (7) para a vaga de Militão, sequer entrou em campo.

Enquanto isso, Pulgar, do Chile, e Varela, do Uruguai, foram titulares e atuaram em todo o tempo contra Bolívia e Venezuela, respectivamente.



Já o Botafogo, que teve quatro atletas convocados, viu três deles atuarem por mais de 100 minutos: o angolano Bastos (177), o paraguaio Gatito Fernández (180) e o brasileiro Luiz Henrique (116). Além do trio, Jefferson Savarino esteve em campo por 36 minutos pela Venezuela.

O Vasco teve dois representantes nas Eliminatórias da América do Sul: Puma Rodríguez, do Uruguai, e Jean David, do Chile. O lateral-direito não recebeu oportunidades do técnico Marcelo Bielsa, e, o atacante, jogou por 36 minutos após deixar o banco de reservas na derrota para a Bolívia.



Único atleta do Fluminense convocado, o colombiano Jhon Arias foi titular no empate com o Peru e na vitória sobre a Argentina. Ao todo, disputou 158 minutos.