Luiz Henrique e João Pedro jogaram juntos no Fluminense Rafael Ribeiro / CBF

Publicado 11/09/2024 08:30 | Atualizado 11/09/2024 08:42

Rio - A Geração de Ouro de Xerém rendeu frutos ao Fluminense e, agora, começou a ganhar espaço na seleção brasileira. Revelados na base tricolor, o volante André e os atacantes Luiz Henrique e João Pedro jogaram na derrota do Brasil diante do Paraguai por 1 a 0 , nesta terça-feira (10), em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

André, Luiz Henrique e João Pedro integraram a "Geração de Ouro" de Xerém, em 2018. Na categoria sub-17, conquistaram o título estadual e levaram o Fluminense ao vice-campeonato da Copa do Brasil e Taça BH. O centroavante subiu para o profissional já negociado com o Watford, da Inglaterra, no ano seguinte, enquanto o atacante e o volante subiram em 2020.

Em menos de cinco anos de profissional, o trio da Geração de Ouro já chegou à seleção brasileira. João Pedro atua no futebol inglês desde 2019 e, no ano passado, trocou o Watford pelo Brighton, assumindo o papel de referência no ataque. Já Luiz Henrique foi vendido para o Betis, da Espanha, em 2022, mas voltou para o futebol brasileiro neste ano e atualmente brilha pelo Botafogo.

André, por sua vez, foi o nome que mais trouxe retorno técnico e financeiro para o Fluminense. O volante foi negociado com o Wolverhampton , da Inglaterra, no fim de agosto deste ano, por 22 milhões de euros (cerca de R$ 135,5 milhões), mais 3 milhões de euros (R$ 18,5 milhões) em metas. Ele foi bicampeão carioca (2022 e 2023) e campeão da Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

A Geração de Ouro de Xerém ainda conta com outro nome no futebol europeu, como o goleiro Marcelo Pitaluga, que pertence ao Liverpool, da Inglaterra, e é companheiro do titular Alisson. O jovem, de 21 anos, foi negociado com 17 anos, e tem sido emprestado para ganhar experiência. Nas últimas três temporadas, passou por Macclesfield, da Inglaterra, St Patrick's Athletic, da Irlanda e Livingstone, da Escócia.

Na derrota do Brasil diante do Paraguai, André atuou por 90 minutos, enquanto Luiz Henrique e João Pedro entraram no intervalo e ficaram em campo por 45 minutos. O trio, no entanto, não conseguiu evitar o resultado negativo. A seleção brasileira ocupa o quinto lugar com dez pontos nas Eliminatórias e volta a campo em outubro, contra o Chile, fora de casa, pela nona rodada.