Rafael Nadal em ação nas OlimpíadasMartin Bernetti / AFP

Publicado 12/09/2024 17:23

Madri - Após disputar a Olimpíada de Paris no mês passado , Rafael Nadal voltou a comentar sua aposentadoria nos últimos dias. Um dos maiores tenistas da história, o espanhol pensa em deixar as quadras aos 38 anos.

Em entrevista a um canal espanhol de TV, ele declarou que segue avaliando os próximos passos de sua carreira para definir o futuro.

"Estou em um momento completamente diferente do que estava há três, quatro, cinco anos. Venho de um processo longo de muitos problemas físicos, incluindo uma operação importante no quadril. Eu tinha marcado como objetivo desta temporada os Jogos Olímpicos. Tentei fazer as coisas da melhor maneira possível até agora e, terminada a Olimpíada, é uma questão de analisar como me sinto", ponderou o atleta.

Nos Jogos de Paris, Nadal foi eliminado pelo medalhista de ouro Novak Djokovic ainda na segunda rodada. O sérvio, em melhor situação física e técnica, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h43min de partida

Durante a carreira o espanhol conquistou, ao todo, 22 títulos de Grand Slam.